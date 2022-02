Crisi ucraina: cresce la paura di una guerra (Di sabato 19 febbraio 2022) cresce la paura di una guerra dopo gli ultimi sviluppi nella Crisi ucraina. Il presidente americano punta il dito contro Mosca che, secondo lui, se continua con i suoi piani sarà responsabile di una catastrofica e inutile guerra. Intanto a Donetsk sono ripresi gli scontri tra i separatisti filo russi e le forze di Kiev Leggi su periodicodaily (Di sabato 19 febbraio 2022)ladi unadopo gli ultimi sviluppi nella. Il presidente americano punta il dito contro Mosca che, secondo lui, se continua con i suoi piani sarà responsabile di una catastrofica e inutile. Intanto a Donetsk sono ripresi gli scontri tra i separatisti filo russi e le forze di Kiev

