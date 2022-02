Covid, che autunno sarà? Il punto di vista di Walter Ricciardi (Di sabato 19 febbraio 2022) Non «pessimista», non «allarmista», ma «realista». Si definisce così Walter Ricciardi in relazione al suo punto di vista sulla situazione Covid. Ne ha parlato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera del 19 febbraio, spiegando i motivi che lo spingono a ritenere che questa debba continuare ad essere una fase da gestire ancora con prudenza. Covid, Ricciardi ricorda che la pandemia è ancora «presente nel mondo» Il docente di Igiene dell'Università Cattolica di Roma, nonché consigliere del ministro della Salute, ha ribadito come la pandemia sia ancora «presente nel mondo» e ci siano situazioni in un sistema sanitario «evoluto» come quello di Hong Kong che fatica a gestire i 30.000 casi al giorno con cui si deve confrontare. Il paese asiatico, ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 19 febbraio 2022) Non «pessimista», non «allarmista», ma «realista». Si definisce cosìin relazione al suodisulla situazione. Ne ha parlato in un'interrilasciata al Corriere della Sera del 19 febbraio, spiegando i motivi che lo spingono a ritenere che questa debba continuare ad essere una fase da gestire ancora con prudenza.ricorda che la pandemia è ancora «presente nel mondo» Il docente di Igiene dell'Università Cattolica di Roma, nonché consigliere del ministro della Salute, ha ribadito come la pandemia sia ancora «presente nel mondo» e ci siano situazioni in un sistema sanitario «evoluto» come quello di Hong Kong che fatica a gestire i 30.000 casi al giorno con cui si deve confrontare. Il paese asiatico, ...

Advertising

robersperanza : Abbiamo stanziato 15 milioni di euro per le famiglie dei professionisti sanitari che hanno perso la vita a causa de… - Adnkronos : 'Studi indicano che somministrazioni molto ravvicinate potrebbero essere negative per il sistema immunitario'.… - matteosalvinimi : Non solo mld per caro-bollette e sostegno settore automotive: è realtà fondo per medici vittime Covid perché govern… - Vincenzoiena699 : RT @messaggidivita: Sono all’estero e leggendo i tweet dell’ hashtag #Drittoerovescio deduco che si parla di #covid #greenpass e cazzate v… - noemimaicontent : @emzubriaca Mi sembra che ora è illegale vendere questi animaletti in fiere…. E poi da me dopo 2 anni non la metton… -