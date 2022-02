Costanza Caracciolo in lutto: l’addio toccante su Instagram (Di sabato 19 febbraio 2022) Grave lutto per Costanza Caracciolo: l’ex velina ha annunciato la morte dell’amato nonno, una perdita indescrivibile e impossibile da colmare. Quasi a sentirne ancora vicina la presenza, la showgirl ha pubblicato su Instagram uno scatto in compagna di colui che non c’è più, dedicando al suo caro un lungo e commosso messaggio d’addio. Costanza Caracciolo: il lungo addio al nonno “A te, che sei stato un grande uomo in questa vita.”. Inizia così l’addio della moglie di Vieri all’amatissimo nonno. “Sei stato un marito fantastico, tu e la nonna per me, e per tantissime coppie, avete sempre rappresentato l’esempio del vero amore, si percepiva nell’aria. Sei stato un padre amorevole per i tuoi figli. Anche se mi chiedevi di chiamarti Zio, in realtà sei stato sempre un super ... Leggi su dilei (Di sabato 19 febbraio 2022) Graveper: l’ex velina ha annunciato la morte dell’amato nonno, una perdita indescrivibile e impossibile da colmare. Quasi a sentirne ancora vicina la presenza, la showgirl ha pubblicato suuno scatto in compagna di colui che non c’è più, dedicando al suo caro un lungo e commosso messaggio d’addio.: il lungo addio al nonno “A te, che sei stato un grande uomo in questa vita.”. Inizia cosìdella moglie di Vieri all’amatissimo nonno. “Sei stato un marito fantastico, tu e la nonna per me, e per tantissime coppie, avete sempre rappresentato l’esempio del vero amore, si percepiva nell’aria. Sei stato un padre amorevole per i tuoi figli. Anche se mi chiedevi di chiamarti Zio, in realtà sei stato sempre un super ...

