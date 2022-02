“Aspetto un letto in rianimazione”: terribile dramma per ex volto di Temptation Island (Di sabato 19 febbraio 2022) Un ex stella di Temptation Island ha rivelato il suo personale dramma. Sta di nuovo male ed aspetta un letto in rianimazione: i dettagli. Nuovo inconveniente per uno dei volti più celebri di Temptation Island. Infatti il concorrente è tornato in ospedale a causa di un nuovo problema di Salute. Andiamo a scoprire di cosa L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Un ex stella diha rivelato il suo personale. Sta di nuovo male ed aspetta unin: i dettagli. Nuovo inconveniente per uno dei volti più celebri di. Infatti il concorrente è tornato in ospedale a causa di un nuovo problema di Salute. Andiamo a scoprire di cosa L'articolo proviene da Inews24.it.

