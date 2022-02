Traghetto in fiamme | 2 persone ancora intrappolate nel garage I media greci | 10 dispersi

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Cambia in maniera drammatica lo scenario di quello che era stato inizialmente descritto come un incendio a bordo deldella Grimaldi Lines “Euroferry Olympia” che la notte scorsa ha preso fuoco a nord di Corfu, mentre faceva rotta dallaa a Brindisi, risolto brillantemente con il salvataggio dei 239 passeggeri e 50 membri dell’equipaggio, 289in tutto, 64 del quali italiani. Secondo la Guardia Costiera greca a bordo del, che si riteneva completamente abbandonato dai passeggeri e dai membri dell’equipaggio salvati, fra l’altro, da un pattugliatore della guardia di Finanza italiana, vi sarebbero, invece,duenelda cui sono partite le. È la Guardia Costiera greca, ...

...Grimaldi Lines è riunita per seguire l'evolversi della situazione e per accertare se siano coinvolte persone nell'incendio scoppiato a nord di Corfù a bordo deldella compagnia. Le...Una buona notizia ulteriore è fornita dalla mancato sversamento di combustibile in mare, oltre alla non compromissione delEuroferry Olimpia, ora alla deriva. " C'eranoaltissime, a ...Il fumo che sale, le prime fiamme, gli allarmi che si attivano: è stato un brutto risveglio nel cuore della notte appena trascorsa per l’equipaggio e i passeggeri del traghetto Euroferry Olimpia ...Alle prime ore dell’alba, i militari della Guardia di Finanza hanno partecipato ad un’operazione di salvataggio a bordo della nave traghetto ... l’unità delle Fiamme Gialle è stata ...