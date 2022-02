Terrore a bordo di un traghetto della Grimaldi | divorato da un incendio Salvate 277 persone di varie nazionalità | 8 i dispersi

Advertising

italiaserait : Terrore a bordo di un traghetto della Grimaldi, divorato da un incendio. Salvate 277 persone di varie nazionalità,… - Ultron65 : RT @tempoweb: Quei minuti di terrore a bordo del traghetto Euroferry: le fiamme divorano tutto - tempoweb : Quei minuti di terrore a bordo del traghetto Euroferry: le fiamme divorano tutto - zazoomblog : Incendio sul traghetto per l’Italia: terrore per 287 persone a bordo - #Incendio #traghetto #l’Italia: - nicolaPalumbo00 : RT @lasiciliait: Terrore a bordo del traghetto Grecia-Italia: nave divorata dalle fiamme dopo l'evacuazione di passeggeri ed equipaggio ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrore bordo

all'alba di stamani per un scoppiato su una italiana, diretta dalla Grecia a , nel tratto di ... il capitano della della ha ordinato l' delle 290 persone a. La maggior parte dei passeggeri ...... mentre stava tornando a casa adella sua vettura, fu circondato da una decina di soggetti in ... Un brutto episodio che ebbe come conseguenza quella di far piombare la vittima nel, tanto ...L’equipaggio della nave è subito intervenuto per domare l’incendio con i mezzi di bordo mentre il comandante ed il personale del Gruppo, attraverso l”emergency response team’, hanno prontamente ...E poi il fumo, nero e denso, il buio, le urla: «a bordo c'era il panico». Sono state ore di terrore quelle vissute dai passeggeri e dai membri dell’equipaggio del traghetto Euroferry Olympia ...