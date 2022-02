Stage non retribuiti, il Parlamento UE boccia l’emendamento per vietarli. Giovani ancora ‘sfruttati’ (Di venerdì 18 febbraio 2022) Brutte notizie per i Giovani europei: il Parlamento di Strasburgo ha bocciato l’emendamento in cui si vietano tirocini e Stage non pagati. Tra chi parla di tradimento, chi di ‘sfruttamento’ legalizzato, nell’anno europeo dei Giovani proprio l’Europa manca l’appuntamento con le generazioni future, per dare loro una risposta adeguata contro un fenomeno, quello lavoro nero, che ne condiziona pesantemente le prospettive di vita. Gli emendamenti alla risoluzione per i Giovani Il Parlamento europeo ha bocciato due emendamenti per vietare i tirocini non retribuiti La plenaria infatti, giovedì 17 febbraio, ha votato la risoluzione dal titolo “Rafforzare il ruolo dei Giovani europei: occupazione e ripresa ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 18 febbraio 2022) Brutte notizie per ieuropei: ildi Strasburgo hatoin cui si vietano tirocini enon pagati. Tra chi parla di tradimento, chi di ‘sfruttamento’ legalizzato, nell’anno europeo deiproprio l’Europa manca l’appuntamento con le generazioni future, per dare loro una risposta adeguata contro un fenomeno, quello lavoro nero, che ne condiziona pesantemente le prospettive di vita. Gli emendamenti alla risoluzione per iIleuropeo hato due emendamenti per vietare i tirocini nonLa plenaria infatti, giovedì 17 febbraio, ha votato la risoluzione dal titolo “Rafforzare il ruolo deieuropei: occupazione e ripresa ...

