"Sei solo una bugiarda!". GF Vip, Alfonso Signorini perde le pazienza con la concorrente (Di venerdì 18 febbraio 2022) È tornato il GF Vip anche di giovedì. Nella puntata del 17 febbraio 2022 è emerso il nome della seconda finalista. Il televoto ha scelto, alla fine, Lulù Selassié. La sfida era tra Katia Ricciarelli, Soleil e appunto Lulù. Le prime due, nei giorni scorsi, tra l'altro, hanno duramente criticato la principessa, affermando di non aver avuto un ruolo fondamentale nella Casa. Ma è stato davvero così? Non si dimenticano nulla? A farle ragionare ci ha pensato Alfonso Signorini che a qual punto ha ricordato alle due, la storia d'amore nata tra Lulù e Manuel Bortuzzo. "La storia d'amore che Lulù ha visto nascere con Manu non è poi così scontata, per molte ragioni – ha detto il padrone di casa del GF Vip – Non credo che ci siano tantissime ragazze di 23 anni disposte a lasciarsi andare a una storia d'amore con i problemi che si porta dietro Manuel, non ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Sei solo La nuova vita di Erika, tra i vigneti del lago di Garda insieme al nuovo compagno ... La mia vita è stata spazzata via da un tornado, ma non è vero che sono solo e disperato. Voi vi ... poi 3,99/mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l'accesso illimitato a tutti i ...

Occhiali Neri, Dario Argento ci racconta il suo nuovo ottimo film a Berlino Occhiali Neri non è solo una linea da aggiungere alla sua lunga filmografia, il cui ultimo ... Sulla coda di questa parole si aggiungono quelle di Asia: 'È vero papà, sei stato più sereno sul set. Non ...

Cinecittà affitta sei studios alla società Fremantle (e non solo) Agenzia askanews Draghi e il cartellino giallo alla maggioranza: “Non sono qui per tirare a campare” Che poi non c’è solo il Mille proroghe. Il premier già che c’è rovescia sul tavolo anche quello che porta in corpo da settimane e di cui aveva taciuto nella speranze ce fosse finita ...

Il grande esploratore Addio Angelo Castiglioni e questa è stata solo una delle scoperte dell’archeologo, regista di documentari (Magia nuda del ’75 aveva il commento di Alberto Moravia) e grande esploratore. Nato a Milano, avrebbe compiuto 85 anni ...

