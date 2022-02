Rio | Berrettini-Monteiro sono al terzo set ma piove | Fognini a caccia delle semifinali

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel “500” sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis - il romano, primo favorito del seeding, entra in gara con 24 ore di ritardo causa pioggia contro la wild card di casa. Ill ligure si gioca l’ingresso in semifinale con l’argentino Coria

Il programma giornaliero di Matteode Janeiro - La presentazione del match di Matteocontro Thiago Monteiro - Il tabellone di Matteode Janeiro ......nella sua carriera Quanto vale il montepremi dell'Atp 500 dide Janeiro Il montepremi e il prize money dell'Atp 500 dide Janeiro nel 2022, a cui partecipano gli azzurri Matteo, ...Sospeso per pioggia, e in un momento topico, il match tra Matteo Berrettini e il brasiliano Thiago Monteiro valido per il secondo turno del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. L’italiano e il padrone di ...Sul punteggio di 6-4 5-7 4-3 e con una palla break per l’azzurro, la sfida del secondo turno dell’Atp di Rio 2022 tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro viene interrotta per pioggia. Il maltempo la ...