Ostapenko show | ko anche Halep | è finale a Dubai live sabato alle 16

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ostapenko show

Tiscali.it

Halep aveva battutonell'ultimo confronto diretto, a Pechino nel 2017. Con quel risultato era salita in vetta al ranking. Finora non aveva perso un set a Dubai, e la semifinale sembrava ...Iga Swiatek incontra la finalista dell'edizione 2018 Daria Kasatkina, mentre in un derby fra ex campionesse Slam Sofia Kenin aspetta Jelena. ORDINE DI GIOCO SINGOLARE DOPPIO QUALIFICAZIONI ...Come nella finale del Roland Garros 2017, Jelena Ostapenko ha fatto sembrare Simona Halep poco più di una spettatrice per buona parte del secondo e del terzo set. La lettone ha completato una ...Dopo Sofia Kenin e Iga Swiatek, Jelena Ostapenko ha completato la terza vittoria consecutiva contro una ex campionessa Slam. La lettone ha ...