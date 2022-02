Giustizia | Malpezzi | ' Parlamento avanti su riforma | in Direzione punto su referendum'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Tre dei quesiti referendari sullatrovano già risposta all'interno dellache ildovrà esaminare. Il legislatore deve fare il suo lavoro. Anche sulla Severino al Senato è stato depositato un disegno di legge dal collega del Pd Parrini che interviene su alcuni aspetti come quello del reato di abuso d'ufficio dei sindaci. Ci sono già alcuni aspetti, insomma, che ilsta provando are. Ma non possiamo certamente condividere che condannati per mafia possano essere eletti". Così la presidente dei senatori del Pd Simonaa Un giorno da pecora su Radio1 Rai. "Sui, che sono uno strumento importante di democrazia, discuteremo in. Il legislatore, tuttavia, ...