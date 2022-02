Gerrard e Lampard, dal centrocampo alla panchina per riconquistare l'Inghilterra (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

manu_feed : @Football__Tweet Cristiano Messi Gerrard Lampard - Leo17Marco : @FrancescaCphoto Anche il commissario Zagaria non é riuscito a far uscire il Gerrard, Lampard, Xavi, Iniesta, che é in lui ...... - KudurtCanSetas : @ssporttr Vardy-Leicester Xabi prieto-Real sociedad Maldini-Milan Totti-Roma Buffon-Juve Iniesta, xavi, messi-Barça… - rzergunn : @ssporttr Totti-Roma Messi-Barcelona Lampard-Chelsea Gerrard-Liverpool Nedved-Juventus - szn_united : @LJxmes Paul Scholes - 1 CWC Lampard and Gerrard - 0 CWC -