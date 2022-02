Futuro Bremer, il ds del Torino esclude un top club (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel pre partita di Juventus Torino, il ds granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di DAZN, soffermandosi sul Futuro di Gleison Bremer. Il difensore centrale è oggetto di desiderio di svariati top club, tra cui proprio l’avversaria del Toro di questa sera, ma Bremer si è dimostrato fedele alla causa granata, rinnovando il contratto nelle ultime settimane. Il Torino è ben conscio che sarà difficile trattenerlo in estate, ma il rinnovo del brasiliano permetterà alla società di incassare una somma più ingente da una sua eventuale cessione. Di seguito, le parole di Vagnati: “Bremer? Un fuoriclasse di questo Torino e i tifosi potrebbe temere un crescente interesse della Juventus. In estate il presidente Cairo si era sbilanciato sul Gallo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel pre partita di Juventus, il ds granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di DAZN, soffermandosi suldi Gleison. Il difensore centrale è oggetto di desiderio di svariati top, tra cui proprio l’avversaria del Toro di questa sera, masi è dimostrato fedele alla causa granata, rinnovando il contratto nelle ultime settimane. Ilè ben conscio che sarà difficile trattenerlo in estate, ma il rinnovo del brasiliano permetterà alla società di incassare una somma più ingente da una sua eventuale cessione. Di seguito, le parole di Vagnati: “? Un fuoriclasse di questoe i tifosi potrebbe temere un crescente interesse della Juventus. In estate il presidente Cairo si era sbilanciato sul Gallo ...

Advertising

infernALE96 : RT @NonEvoluto: Se ogni squadra avesse in campo #Bremer, le punte potrebbero tranq mettersi in lista per accedere al bonus psicologo. Un #T… - NonEvoluto : Se ogni squadra avesse in campo #Bremer, le punte potrebbero tranq mettersi in lista per accedere al bonus psicolog… - serieAnews_com : #Torino, il ds Vagnati parla del futuro di #Bremer: '#Juventus? Non penso' - Roberto23186246 : RT @MarcoCH0: #Bremer finora sta tenendo bene nel duello con #Vlahovic, il nostro futuro centrale. - MarcoCH0 : #Bremer finora sta tenendo bene nel duello con #Vlahovic, il nostro futuro centrale. -