Formazioni ufficiali Juventus Torino | le scelte degli allenatori

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega; Brekalo; Belotti. All. Ivan Juric. L'articolo proviene da Calcio News 24.