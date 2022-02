Fognini-Coria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2022 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fabio Fognini affronterà Federico Coria ai quarti di finale dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2022. Il tennista ligure ha superato all’esordio Bagnis per poi sfoderare una prestazione magistrale contro Carreno Busta, ottenendo una vittoria molto prestigiosa. Fabio ovviamente proverà a ripetersi e mette nel mirino la semifinale, ma non sarà facile contro un avversario ostico come Coria. L’argentino ha portato a casa un match molto combattuto contro Verdasco ed andrà a caccia del pass per il penultimo atto del torneo. Tra i due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV E streaming Il match tra Fognini e Coria andrà in scena oggi, venerdì 18 febbraio, come terzo match sulla Quadra 1 a partire dalle ore 20:30 (al termine di ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fabioaffronterà Federicoai quarti di finale dell’Atp 500 di Rio de. Il tennista ligure ha superato all’esordio Bagnis per poi sfoderare una prestazione magistrale contro Carreno Busta, ottenendo una vittoria molto prestigiosa. Fabio ovviamente proverà a ripetersi e mette nel mirino la semifinale, ma non sarà facile contro un avversario ostico come. L’argentino ha portato a casa un match molto combattuto contro Verdasco ed andrà a caccia del pass per il penultimo atto del torneo. Tra i due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV EIl match traandrà in scena, venerdì 18 febbraio, come terzo match sulla Quadra 1 a partire dalle ore 20:30 (al termine di ...

