Elio Germano porta in scena la realtà virtuale all’Argot Studio con Così è o mi pare

(Di venerdì 18 febbraio 2022) : nel cast anche Isabella Ragonese, Pippo Di Marca e molti altri In esclusiva a Roma, dal 24 febbraio ad Argot, sarà possibile partecia un’esperienza unica che fonde tecnologia, spettacolo dal vivo e letteratura con il progetto specialeè (o mi): una riscrittura perdiè (se vi) di Luigi Pirandello, adattato e diretto dae con la partecipazione di Isabella Ragonese e di Pippo Di Marca. La pièce in VR proietta il pubblico, attraverso visore e cuffie, proprio dentro allo spettacolo: nei panni (in soggettiva) del Commendator Laudisi – personaggio appositamente inventato e non presente nel copione originale pirandelliano – un anziano in sedia a rotelle, padre ...