Zielinski fa sognare i tifosi al Camp Nou

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Piotred Eljif Elmas protagonisti del gol del vantaggio del Napoli a Barcellona alNou. Il polacco fa gioire iazzurri. I supporters azzurri hanno invaso Barcellona a seguito del Napoli e praticamente stanno dominando la scena con cori e tamburi. Lo stadio del Barça è quasi ammutolito, mentre si sentono i cori per il Napoli ed addirittura i fischi quando l’arbitro fa qualcosa di non gradito aipartenopei. In questo scenario ci ha pensatoa dare ancora più carica agli ultras del Napoli. Il gol del polacco su bellissima giocata di Elmas ha sbloccato Barcellona-Napoli.arriva a 39 gol con la maglia del Napoli. L'articolo proviene da Calcio Napoli notizie su Napolipiu.com.