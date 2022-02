“Vorrei tirargli una cinghiata sulla bocca”: Tommaso Zorzi insultato in radio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Non è la prima volta (purtroppo) che Tommaso Zorzi, influencer da quasi due milioni di follower, è vittima di insulti omofobi. Ma non era mai successo che venisse preso di mira addirittura durante una trasmissione radiofonica in diretta. È quanto accaduto nella serata del 16 febbraio, quando uno speaker di radio Globo ha iniziato a parlare di un episodio che ha visto protagonisti Zorzi e tre poliziotti, che l’influencer ha prontamente raccontato su Instagram. Tutto è iniziato quando il vincitore del Gf Vip 5 è stato fermato da tre agenti mentre passeggiava per le vie di Milano: Zorzi teneva una borsa sulla spalla e, essendo lui un uomo, i poliziotti hanno iniziato a fargli domande, credendo che si trattasse di una borsa rubata. “Pronto? 2022? I maschietti possono avere ... Leggi su diredonna (Di giovedì 17 febbraio 2022) Non è la prima volta (purtroppo) che, influencer da quasi due milioni di follower, è vittima di insulti omofobi. Ma non era mai successo che venisse preso di mira addirittura durante una trasmissionefonica in diretta. È quanto accaduto nella serata del 16 febbraio, quando uno speaker diGlobo ha iniziato a parlare di un episodio che ha visto protagonistie tre poliziotti, che l’influencer ha prontamente raccontato su Instagram. Tutto è iniziato quando il vincitore del Gf Vip 5 è stato fermato da tre agenti mentre passeggiava per le vie di Milano:teneva una borsaspalla e, essendo lui un uomo, i poliziotti hanno iniziato a fargli domande, credendo che si trattasse di una borsa rubata. “Pronto? 2022? I maschietti possono avere ...

