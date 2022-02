Tra Blanco e la fidanzata c'è aria di crisi: «Alti e bassi» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Blanco si sta godendo il successo professionale dopo la vittoria al Festival di Sanremo insieme a Mahmood e il loro brano brividi. La canzone è in vetta alle classifiche e sta distruggendo ogni record. Da vincitore del Festival sono ovviamente giorni intensi per il duo impegnati in numerose interviste tra radio, carta stampata e web. Tutto questo in attesa della partenza dei loro tour che toccheranno tutta la penisola questa estate. A riguardo la vita privata Blanco è fidanzato da circa un anno con Giulia Lisioli. Ma a quanto pare il successo potrebbe aver creato degli scricchiolii nella coppia. A lasciare intendere che le cose non vadano per il verso giusto è stato lo stesso cantante a Rtl 102.5. Parlando della sua vita privata Blanco ha risposto in maniera allusiva alle domande che si sono state poste. «Tu hai la faccia di uno ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 17 febbraio 2022)si sta godendo il successo professionale dopo la vittoria al Festival di Sanremo insieme a Mahmood e il loro brano brividi. La canzone è in vetta alle classifiche e sta distruggendo ogni record. Da vincitore del Festival sono ovviamente giorni intensi per il duo impegnati in numerose interviste tra radio, carta stampata e web. Tutto questo in attesa della partenza dei loro tour che toccheranno tutta la penisola questa estate. A riguardo la vita privataè fidanzato da circa un anno con Giulia Lisioli. Ma a quanto pare il successo potrebbe aver creato degli scricchiolii nella coppia. A lasciare intendere che le cose non vadano per il verso giusto è stato lo stesso cantante a Rtl 102.5. Parlando della sua vita privataha risposto in maniera allusiva alle domande che si sono state poste. «Tu hai la faccia di uno ...

