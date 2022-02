Tetto contanti, limite 2022: cosa (non) cambia (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Tetto dei contanti torna per un anno a 2mila euro. Il limite di mille euro era entrato in vigore il primo gennaio ma ora con il voto in Commissione Congiunta Bilancio e Affari Costituzionali sul Milleproroghe si rinvia al gennaio 2023 l’abbassamento della soglia a mille euro. “Si potrà ancora usare il contante per pagamenti fino a 2mila euro, anziché scendere a mille. È una vittoria della Lega e del centrodestra: guardiamo a esempi europei come la Germania. A Berlino non hanno limiti e vantano un’evasione inferiore a quella italiana” dice il leader della Lega Matteo Salvini. “Confermato il limite a 2mila euro per l’utilizzo del denaro contante, rinviando al gennaio 2023 l’abbassamento della soglia a mille euro. Un risultato conseguito con l’approvazione di un emendamento della Lega al ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ildeitorna per un anno a 2mila euro. Ildi mille euro era entrato in vigore il primo gennaio ma ora con il voto in Commissione Congiunta Bilancio e Affari Costituzionali sul Milleproroghe si rinvia al gennaio 2023 l’abbassamento della soglia a mille euro. “Si potrà ancora usare il contante per pagamenti fino a 2mila euro, anziché scendere a mille. È una vittoria della Lega e del centrodestra: guardiamo a esempi europei come la Germania. A Berlino non hanno limiti e vantano un’evasione inferiore a quella italiana” dice il leader della Lega Matteo Salvini. “Confermato ila 2mila euro per l’utilizzo del denaro contante, rinviando al gennaio 2023 l’abbassamento della soglia a mille euro. Un risultato conseguito con l’approvazione di un emendamento della Lega al ...

Advertising

Corriere : Tetto ai contanti, il governo va sotto 4 volte: per quest’anno si torna a 2 mila euro - Alex_Bruzzi1975 : RT @Moonlightshad1: L'innalzamento del tetto del contante fa parte delle grandi battaglie sociali della destra per i poveri e gli indigenti… - poteredonna : RT @ilruttosovrano: Approvato l'emendamento di Fratelli d'Italia che riporta il tetto del contante a 2000 euro, ma l'obiettivo di FdI è que… - Ecatetriformis : RT @Moonlightshad1: L'innalzamento del tetto del contante fa parte delle grandi battaglie sociali della destra per i poveri e gli indigenti… - MauroCapozza : RT @ilruttosovrano: Approvato l'emendamento di Fratelli d'Italia che riporta il tetto del contante a 2000 euro, ma l'obiettivo di FdI è que… -