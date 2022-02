Tennis: cambia ancora la Coppa Davis, i gironi a settembre in 4 città (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. - (Adnkronos) - cambia ancora la Coppa Davis. L'International Tennis Federation (Itf) e Kosmos Tennis hanno annunciato che la fase a gironi della Coppa Davis si disputerà a settembre a partire da quest'anno. Inoltre, nel 2022 gli incontri di giocheranno in quattro differenti città, invece delle tre che hanno ospitato la fase a gironi quest'anno. Quest'anno, infatti, le squadre qualificate passano da 18 a 16, divise in quattro gruppi da quattro. Il processo di selezione per le città che vogliono candidarsi a ospitare uno dei gironi è in corso: le sedi dovrebbero essere ufficializzate a marzo. In calendario, la prima fase delle finali di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. - (Adnkronos) -la. L'InternationalFederation (Itf) e Kosmoshanno annunciato che la fase adellasi disputerà aa partire da quest'anno. Inoltre, nel 2022 gli incontri di giocheranno in quattro differenti, invece delle tre che hanno ospitato la fase aquest'anno. Quest'anno, infatti, le squadre qualificate passano da 18 a 16, divise in quattro gruppi da quattro. Il processo di selezione per leche vogliono candidarsi a ospitare uno deiè in corso: le sedi dovrebbero essere ufficializzate a marzo. In calendario, la prima fase delle finali di ...

