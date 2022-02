Salgono a tre le vittime dell’incidente di questa sera in A4 all’altezza di Latisana (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto poco prima delle 20,00 di questa sera sull’autostrada A4 all’altezza dell’uscita del casello di Latisana in direzione Venezia. Le vittime Salgono a tre. Tutte viaggiavano a bordo di un’auto. Sul posto opera la polizia stradale di Palmanova. Secondo una ricostruzione più approfondita – al vaglio degli organi di polizia – il veicolo sul quale viaggiavano le tre persone (poi decedute) aveva appena sorpassato un autoarticolato. Nella fase di rientro in corsia e nel tentativo di svoltare verso l’uscita di Latisana ha centrato la cuspide dello svincolo. Nell’urto la vettura è rimbalzata ed è stata centrata dallo stesso mezzo pesante. A causa del secondo impatto l’auto ha terminato la propria corsia contro la ... Leggi su udine20 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si aggrava il bilancioavvenuto poco prima delle 20,00 disull’autostrada A4dell’uscita del casello diin direzione Venezia. Lea tre. Tutte viaggiavano a bordo di un’auto. Sul posto opera la polizia stradale di Palmanova. Secondo una ricostruzione più approfondita – al vaglio degli organi di polizia – il veicolo sul quale viaggiavano le tre persone (poi decedute) aveva appena sorpassato un autoarticolato. Nella fase di rientro in corsia e nel tentativo di svoltare verso l’uscita diha centrato la cuspide dello svincolo. Nell’urto la vettura è rimbalzata ed è stata centrata dallo stesso mezzo pesante. A causa del secondo impatto l’auto ha terminato la propria corsia contro la ...

