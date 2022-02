Rifiuti dalla Tunisia verso Persano. Ira FdI su De Luca e Bonavitacola (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il senatore Antonio Iannone, Capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione d’inchiesta parlamentare sul ciclo dei Rifiuti, afferma: “Nell’audizione del vicepresidente della Regione Campania Bonavitacola e dei funzionari regionali nella Commissione d’inchiesta parlamentare sul ciclo dei Rifiuti sembra, da quanto dichiarato dagli auditi, che l’Istituzione Regione Campania appartenga allo stato tunisino. È paradossale e sconcertante ascoltare che, insospettita dalla documentazione, ha preferito svolgere controlli rivolgendosi arbitrariamente al Consolato tunisino invece di ricevere puntuali ed ufficiali conferme tramite il Ministero dell’Ambiente italiano. Allo stesso modo è incredibile ascoltare come le Regione Campania preferisca interloquire con le autorità giudiziarie tunisine ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il senatore Antonio Iannone, Capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione d’inchiesta parlamentare sul ciclo dei, afferma: “Nell’audizione del vicepresidente della Regione Campaniae dei funzionari regionali nella Commissione d’inchiesta parlamentare sul ciclo deisembra, da quanto dichiarato dagli auditi, che l’Istituzione Regione Campania appartenga allo stato tunisino. È paradossale e sconcertante ascoltare che, insospettitadocumentazione, ha preferito svolgere controlli rivolgendosi arbitrariamente al Consolato tunisino invece di ricevere puntuali ed ufficiali conferme tramite il Ministero dell’Ambiente italiano. Allo stesso modo è incredibile ascoltare come le Regione Campania preferisca interloquire con le autorità giudiziarie tunisine ...

