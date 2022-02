Preghiera della sera 17 Febbraio 2022: “Trascinaci nel raggio della Tua luce” (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Trascinaci nel raggio della Tua luce“, è la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo L'articolo proviene da La luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 17 febbraio 2022) “nelTua“, è lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo L'articolo proviene da Ladi Maria.

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Senza l’intimità della preghiera, della vita spirituale, della vicinanza concreta a Dio attraverso… - Rvaticanaitalia : #Ucraina A Lourdes si è pregato per la #PACE. Col #Santo #Rosario si è chiesta l'intercessione della Vergine Maria… - SimoPillon : Buongiorno amici! Lungi da me demonizzare il telefonino, ma se l'abuso dei social porta all'alienazione, l'abuso d… - MorriSabrina : RT @S_soldato_Maria: Sta per iniziare #RosarioSocial #RosarioDeiSospesi #RosarioDeibambini #BrigataSanMichele al servizio della Madonna ????… - Corvonero75 : RT @S_soldato_Maria: Sta per iniziare #RosarioSocial #RosarioDeiSospesi #RosarioDeibambini #BrigataSanMichele al servizio della Madonna ????… -