Lite in discoteca degenera e finisce nel sangue: accoltellato un uomo, fermato un 19enne (Di giovedì 17 febbraio 2022) Prima una discussione in discoteca, poi la Lite in strada ed infine un’aggressione con coltello. Così un uomo è stato ferito con un fendente nel cuore di Milano È degenerata nel giro di pochi minuti una discussione iniziata in una discoteca e proseguita in strada dove si è trasformata prima in un litigio ed infine L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 17 febbraio 2022) Prima una discussione in, poi lain strada ed infine un’aggressione con coltello. Così unè stato ferito con un fendente nel cuore di Milano Èta nel giro di pochi minuti una discussione iniziata in unae proseguita in strada dove si è trasformata prima in un litigio ed infine L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Corriere : Milano, lite fuori dalla discoteca «The Club»: 31enne infastidisce ragazza, il fidanzato lo accoltella - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Lite in discoteca finisce a coltellate in strada a Milano: un ferito #milano #rissa #discoteca - zazoomblog : Marocchino 31enne accoltellato dopo lite in discoteca - #Marocchino #31enne #accoltellato - zazoomblog : Marocchino 31enne accoltellato dopo lite in discoteca - #Marocchino #31enne #accoltellato - Ale_De_Chirico : Marocchino 31enne accoltellato dopo lite in discoteca -