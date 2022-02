Le Belve di Rai 2 tornano a graffiare. Elettra Lamborghini chiede tagli all’intervista, Francesca Fagnani è (giustamente) una belva (Di giovedì 17 febbraio 2022) Francesca Fagnani Le domande accomodanti non fanno parte del gioco e Francesca Fagnani non intende derogarvi. Da domani, 18 febbraio, la giornalista sarà nuovamente in seconda serata su Rai2 con la nuova edizione (la seconda in Rai) di Belve, il suo programma di interviste senza rete di protezione. Agli ospiti che si accomoderanno nel suo studio, la padrona di casa riserverà la solita raffica di quesiti irriverenti, in un faccia a faccia talvolta più simile a una partita a scacchi. “Io non invito chi presenta libri o film, ma solo persone che hanno aspetti interessanti da rivelare. Quando mi preparo per le interviste cerco di tutto, privilegiando elementi che possano far conoscere informazioni inedite, o magari partendo anche da cose già note ma osservate da un altro punto di vista“ ha anticipato ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 febbraio 2022)Le domande accomodanti non fanno parte del gioco enon intende derogarvi. Da domani, 18 febbraio, la giornalista sarà nuovamente in seconda serata su Rai2 con la nuova edizione (la seconda in Rai) di, il suo programma di interviste senza rete di protezione. Agli ospiti che si accomoderanno nel suo studio, la padrona di casa riserverà la solita raffica di quesiti irriverenti, in un faccia a faccia talvolta più simile a una partita a scacchi. “Io non invito chi presenta libri o film, ma solo persone che hanno aspetti interessanti da rivelare. Quando mi preparo per le interviste cerco di tutto, privilegiando elementi che possano far conoscere informazioni inedite, o magari partendo anche da cose già note ma osservate da un altro punto di vista“ ha anticipato ...

