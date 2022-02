L’attaccante del Barcellona in lacrime al termine della gara! (Di giovedì 17 febbraio 2022) Termina con 1-1 Barcellona-Napoli grazie alle reti di Zielinski, per gli azzurri, e il rigore di Ferran Torres che porta i blaugrana in gara. L’emozioni di questo big match però non si limitano alle due reti messe a segno tanto che, mentre il Napoli mostra personalità tenendo testa ai padroni di casa, il Barça fa sentire più volte la sua potenza mettendo alle strette gli azzurri. Ferran TorresLa loro potenza però non riesce a trovare il vantaggio nonostante le tante occasioni, tra le cui, molte fra queste sono fallite nelle mani di Ferran Torres il quale si dispera al termine del match. La sua reazione non è passata inosservato, anzi, il calciatore è addirittura scoppiato in lacrime disperandosi delle occasioni fallite. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 17 febbraio 2022) Termina con 1-1-Napoli grazie alle reti di Zielinski, per gli azzurri, e il rigore di Ferran Torres che porta i blaugrana in gara. L’emozioni di questo big match però non si limitano alle due reti messe a segno tanto che, mentre il Napoli mostra personalità tenendo testa ai padroni di casa, il Barça fa sentire più volte la sua potenza mettendo alle strette gli azzurri. Ferran TorresLa loro potenza però non riesce a trovare il vantaggio nonostante le tante occasioni, tra le cui, molte fra queste sono fallite nelle mani di Ferran Torres il quale si dispera aldel match. La sua reazione non è passata inosservato, anzi, il calciatore è addirittura scoppiato indisperandosi delle occasioni fallite.

Advertising

ColucciLc : RT @LegaProOfficial: Che impatto #Monachello ???? 5 reti in 5 presenze (2 doppiette) per l’attaccante del @mantova1911 ?? ?? @footballdata_f… - grafuio : RT @linea_inter: Oggi è il suo 40º compleanno. L’unico che ci ha fatto sognare ai livelli del Fenomeno. Potenzialmente pure più forte. Forz… - MWho20 : RT @linea_inter: Oggi è il suo 40º compleanno. L’unico che ci ha fatto sognare ai livelli del Fenomeno. Potenzialmente pure più forte. Forz… - PBraciola : “l’attaccante del gent, sarà na pippa…DATEME MILIKKE” - G_Cobianchi : 9? César PEREYRA: PICANTE ??? L'attaccante viene ricordato per la sua esultanza particolare e, soprattutto, per i g… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attaccante del L’attaccante è la rivelazione in Portogallo | Un profilo da Milan MilanLive.it