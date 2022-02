Ivrea è la capitale italiana 2022 del libro (Di giovedì 17 febbraio 2022) Life&People.it Ivrea, la città Patrimonio Unesco vince il titolo di capitale italiana del libro 2022, scelta tra le otto finaliste di un progetto innovativo che promuove la lettura. Dopo Chiari nel 2020 e Vibo Valentia nel 2021, la capitale italiana del libro è Ivrea. Lo ha annunciato ieri il ministro per la Cultura Dario Franceschini, comunicando la decisione presa dalla giuria di esperti presieduta da Marino Sinibaldi, neo presidente del Centro per il libro e la Lettura, e composta da Gerardo Casale, Stefano Eco, Cristina Loglio e Valentina Sonzini. La città è inserita anche tra i Patrimoni Unesco come simbolo industriale del XX secolo. Ivrea ha così ha avuto la meglio su altri 7 comuni ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 17 febbraio 2022) Life&People.it, la città Patrimonio Unesco vince il titolo didel, scelta tra le otto finaliste di un progetto innovativo che promuove la lettura. Dopo Chiari nel 2020 e Vibo Valentia nel 2021, ladel. Lo ha annunciato ieri il ministro per la Cultura Dario Franceschini, comunicando la decisione presa dalla giuria di esperti presieduta da Marino Sinibaldi, neo presidente del Centro per ile la Lettura, e composta da Gerardo Casale, Stefano Eco, Cristina Loglio e Valentina Sonzini. La città è inserita anche tra i Patrimoni Unesco come simbolo industriale del XX secolo.ha così ha avuto la meglio su altri 7 comuni ...

