Infortunio Anguissa, le condizioni del centrocampista del Napoli (Di giovedì 17 febbraio 2022) André Anguissa, centrocampista del Napoli, sostituito nel finale di partita contro il Barcellona. Le ultime sul suo Infortunio Nel finale di Barcellona-Napoli, gara terminata sul risultato di 1-1, gli azzurri sono stati costretti al cambio forzato. Fuori Anguissa e dentro Malcuit per i problemi muscolari riscontrati dal centrocampista. Nulla di grave, ma le sue condizioni verranno monitorate in vista dei prossimi impegni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Andrédel, sostituito nel finale di partita contro il Barcellona. Le ultime sul suoNel finale di Barcellona-, gara terminata sul risultato di 1-1, gli azzurri sono stati costretti al cambio forzato. Fuorie dentro Malcuit per i problemi muscolari riscontrati dal. Nulla di grave, ma le sueverranno monitorate in vista dei prossimi impegni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Napoli, le ultime sull'infortunio di #Anguissa ?? - GoalItalia : Paura per Fabian Ruiz, Anguissa infortunato Il Napoli esce incerottato da Barcellona ? - serieAnews_com : #BarcellonaNapoli, tegola per #Spalletti: si ferma #Anguissa per infortunio - PIvan17 : @Carloalvino Rigore regalato. Ma Anguissa è infortunio? Loro zero ammoniti... è lo specchio di un arbitraggio casalingo - Salvato95551627 : RT @Saalvatore4: Anguissa che gioca un intero torneo come la Coppa d'Africa senza un infortunio, torna a Napoli e alla seconda presenza sub… -