I no vax c’erano già nell’Ottocento | La poesia di Giuseppe Gioachino Belli (Di giovedì 17 febbraio 2022) Già nell’Ottocento, a pochi anni dall’introduzione del vaccino, non tutti erano entusiasti di questi strumenti medici di prevenzione e immunizzazione. Nel 1834, per esempio, il grande poeta romanesco Giuseppe Gioachino Belli firmò una poesia intitolata Er linnesto in cui ironizzava sulle posizioni dei popolari che rifiutavano il vaccino contro il vaiolo. Già all’epoca c’erano i no vax? I no vax sono gli interpreti contemporanei dell’antivaccinismo: sono contrari all’indirizzo consolidato nella comunità scientifica (Pixabay) – curiosauro.itI no vax al tempo del poeta Belli Il 21 aprile 1834 Belli scrisse un sonetto corredato da una fitta serie di note intitolato Er linnisto. Il titolo rimanda subito a una focalizzazione non personale: ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 17 febbraio 2022) Già, a pochi anni dall’introduzione del vaccino, non tutti erano entusiasti di questi strumenti medici di prevenzione e immunizzazione. Nel 1834, per esempio, il grande poeta romanescofirmò unaintitolata Er linnesto in cui ironizzava sulle posizioni dei popolari che rifiutavano il vaccino contro il vaiolo. Già all’epocai no vax? I no vax sono gli interpreti contemporanei dell’antivaccinismo: sono contrari all’indirizzo consolidato nella comunità scientifica (Pixabay) – curiosauro.itI no vax al tempo del poetaIl 21 aprile 1834scrisse un sonetto corredato da una fitta serie di note intitolato Er linnisto. Il titolo rimanda subito a una focalizzazione non personale: ...

