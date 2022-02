GF Vip 6 | Soleil Sorge “va in bianco”! Ecco cosa nota il web

(Di venerdì 18 febbraio 2022)“va in bianco”, in tutti i sensi! Un dettaglio non passa inosservato al pubblico social Una puntata ricca di colpi di scena e di confronti diretti, quella di giovedì 17 febbraio. A soli quattro giorni dall’ingresso di Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip, èa manifestare, più di tutti gli altri vipponi, disappunto e intolleranza nei confronti dell’ospite “inatteso”. L’influencer, certa di trovare una spalla nell’amico e attore Belli, si trova dinanzi ad una scena spiazzante in cui Alex, nonostante le ripetute dichiarazioni d’amore verso, confessa: “voglio solo Delia è la donna della mia vita. Voglio bene ama amo Delia”., quindi, va in bianco…in tutti i sensi! Sì perché la concorrente, seppur ...

Il motivo è proprio quanto accaduto in questi giorni in cui lui è tornato al GFSorge chiude l'amicizia con Alex Belli: 'Lo faccio per Delia e per lui'Sorge ha così motivato il ...Dichiarazioni al veleno, che potrebbero anticipare un confronto vis à vis nella Casa, tra l'argentina e la venezuelana ammessa alla finale del GfATTACCA DELIA DURAN E ALEX BELLI/ "Amore ...Dopo un breve ma necessario chiarimento, per Lulù, Katia e Soleil è giunto il momento di scoprire il verdetto definitivo del televoto direttamente in studio. Alfonso chiude ufficialmente il televoto e ...Dopo la puntata di lunedì scorso, torna il secondo appuntamento settimanale con il GF Vip 6. La puntata è stata piena di contenuti, considerando i tantissimi litigi che ci sono stati in questi giorni.