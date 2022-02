Eros e Michelle, quel bacio 27 anni dopo che dice tutto del loro amore (Di giovedì 17 febbraio 2022) Michelle Hunziker era una ragazzina, aveva appena 18 anni, quando nel 1995 conobbe e si innamorò di Eros Ramazzotti. Giovane modella svizzera, reduce da una storia chiacchierata con un presentatore più grande di lei, cominciava a muovere i primi passi in tv e nel mondo della pubblicità, resa improvvisamente famosa grazie al suo perfetto didietro per un famoso brand di intimo. Michelle ed Eros Ramazzotti: la loro lunga storia d’amore La storia con Eros, se da una parte le garantì benessere e tranquillità, soprattutto dopo la nascita di Aurora, solo un anno dopo, dall’altra la relegò in una campana di vetro che a Michelle stava stretta. Perché lei è sempre stata un fiume in piena, da ... Leggi su dilei (Di giovedì 17 febbraio 2022)Hunziker era una ragazzina, aveva appena 18, quando nel 1995 conobbe e si innamorò diRamazzotti. Giovane modella svizzera, reduce da una storia chiacchierata con un presentatore più grande di lei, cominciava a muovere i primi passi in tv e nel mondo della pubblicità, resa improvvisamente famosa grazie al suo perfetto didietro per un famoso brand di intimo.edRamazzotti: lalunga storia d’La storia con, se da una parte le garantì benessere e tranquillità, sopratla nascita di Aurora, solo un anno, dall’altra la relegò in una campana di vetro che astava stretta. Perché lei è sempre stata un fiume in piena, da ...

