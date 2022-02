Crisi ucraina, la Russia avverte: «Senza garanzie reagiremo». Draghi: «Presto vedrò Putin» (Di giovedì 17 febbraio 2022) «Siamo pronti al dialogo» con l’Occidente. È quanto fa sapere la Russia nelle 11 pagine che compongono la lettera inviata agli Stati Uniti, contenente le risposte di Mosca alle proposte americane relative alla sicurezza. Un’apertura che però non manca di evidenziare tutta una serie di contrarietà del Cremlino all’atteggiamento messo in campo dalla Nato e dagli Usa. «Le linee rosse e gli interessi strategici sul fronte della sicurezza» che aveva posto Mosca «sono stati ignorati», e «questo è inaccettabile». Il ministero degli Esteri Lavrov rileva come «da Usa e Nato non siano arrivate risposte costruttive» alle esigenze della Russia. Ad ogni modo, fatta questa premessa, Mosca offre a Washington una cooperazione per realizzare «una nuova equazione della sicurezza». Ma – viene sottolineato nelle 11 pagine – «in mancanza di una disponibilità degli Stati ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 febbraio 2022) «Siamo pronti al dialogo» con l’Occidente. È quanto fa sapere lanelle 11 pagine che compongono la lettera inviata agli Stati Uniti, contenente le risposte di Mosca alle proposte americane relative alla sicurezza. Un’apertura che però non manca di evidenziare tutta una serie di contrarietà del Cremlino all’atteggiamento messo in campo dalla Nato e dagli Usa. «Le linee rosse e gli interessi strategici sul fronte della sicurezza» che aveva posto Mosca «sono stati ignorati», e «questo è inaccettabile». Il ministero degli Esteri Lavrov rileva come «da Usa e Nato non siano arrivate risposte costruttive» alle esigenze della. Ad ogni modo, fatta questa premessa, Mosca offre a Washington una cooperazione per realizzare «una nuova equazione della sicurezza». Ma – viene sottolineato nelle 11 pagine – «in mancanza di una disponibilità degli Stati ...

