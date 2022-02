Covid, Gimbe: in Puglia diminuiscono contagi e attualmente positivi. Stabili i ricoveri Campagna vaccinale a vele spiegate (Di giovedì 17 febbraio 2022) Di Francesco Santoro: diminuiscono sia gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 2.393) che i nuovi contagi (-25,1 per cento rispetto alla scorsa settimana). In leggera salita i ricoveri in area medica che passano dal 25,1 al 25,3 per cento, mentre la percentuale di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive resta inchiodata al 13.3 per cento. Le province più colpite sono Lecce e Foggia: rispettivamente con 1.108 e 907 nuovi positivi ogni 100mila residenti superano Brindisi (772), Taranto (726), Bari (725) e Barletta- Andria-Trani (619), che fa registrare l’incidenza più bassa in ambito regionale (939). È il quadro decisamente più confortante, almeno per quanto concerne la diffusione del coronavirus, che emerge dal report della Fondazione Gimbe ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 17 febbraio 2022) Di Francesco Santoro:sia gliper 100mila abitanti (sono 2.393) che i nuovi(-25,1 per cento rispetto alla scorsa settimana). In leggera salita iin area medica che passano dal 25,1 al 25,3 per cento, mentre la percentuale di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive resta inchiodata al 13.3 per cento. Le province più colpite sono Lecce e Foggia: rispettivamente con 1.108 e 907 nuoviogni 100mila residenti superano Brindisi (772), Taranto (726), Bari (725) e Barletta- Andria-Trani (619), che fa registrare l’incidenza più bassa in ambito regionale (939). È il quadro decisamente più confortante, almeno per quanto concerne la diffusione del coronavirus, che emerge dal report della Fondazione...

