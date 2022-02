Anguissa e Fabian Ruiz | le ultime notizie sulle condizioni

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Napoli pareggia con il Barcellona fuori casa, un risultato positivo in vista della sfida del ritorno dei playoff di Europa League da giocare al Maradona. Gli azzurri sono passati in vantaggio con un gol di Zielinski, poi il pareggio di Ferran Torres su rigore. Polemiche su tutti e due i gol. Spalletti ha detto che il rigore di Juan Jesus è inesistente, mentre Xavi e Piqué contestano un fuorigioco sul gol di Zielisnki. Intanto il Napoli fa i conti con altri due infortuni, oltre a quelli di Lobotka, Politano e Lozano che non sono stati nemmeno convocati per la sfida col Barcellona. Da valutare nei prossimi giorni ledi Frankche è uscito al minuto 84? per un problema muscolare. Per il centrocampista del Camerun c’è stato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra. Mentre...