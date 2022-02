Trucchi semplici e veloci per avere la tua casa profumata anche in inverno!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)furbi per unada far invidia! Quanto sono buoni i profumi autunnali? Ogni volta che facciamo un dolce, profumano tuttacon un’ essenza calda e accogliente. Se decidessimo di fare una torta al giorno solo per sentirne il profumo a fine inverno saremo cresciuti di due taglie, meglio trovare il modo di profumare la nostra, con le stesse fragranze senza dover fare la guerra alla glicemia!!!furbi per unada far invidia! Abbiamo trovati tanti modi per profumare d’autunno al nostra, in modo semplice, naturale ed economico! Miscelaa doppio utilizzo Per preparare questa miscela ci servirà: La buccia di una mela, la buccia di un’arancia, 3 bastoncini di ...