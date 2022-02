Tandem 5 su Giallo porta Léa e Paul tra invidie e giuramenti, trame 16 e 23 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Continua Tandem 5 su Giallo, il crime poliziesco francese con protagonista un’ex coppia che si ritrova a lavorare insieme. Stasera, mercoledì 16 febbraio, andranno in onda due nuovi appuntamenti. Si parte con l‘episodio 5×03 dal titolo Le lacrime di Afrodite, di cui vi riportiamo la sinossi: Henri Monin è stato assassinato sulla terrazza del suo ristorante “Le Ponton”, ai margini dello stagno di Thau. Chi potrebbe avercela con questo geniale tuttofare, inventore dell’ostrica antifurto e ristoratore di successo? Léa trova una scatola e una perla che ovviamente non erano destinate a sua moglie. È una storia oscura di adulterio? O potrebbe essere legato al misterioso nuovo progetto di Henri Monin? A seguire, l’episodio 5×04 intitolato Il giuramento di Ippocrate: Come ha fatto Quentin Brunel, uno studente di medicina del ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Continua5 su, il crime poliziesco francese con protagonista un’ex coppia che si ritrova a lavorare insieme. Stasera, mercoledì 16, andranno in onda due nuovi appuntamenti. Si parte con l‘episodio 5×03 dal titolo Le lacrime di Afrodite, di cui vi riportiamo la sinossi: Henri Monin è stato assassinato sulla terrazza del suo ristorante “Le Ponton”, ai margini dello stagno di Thau. Chi potrebbe avercela con questo geniale tuttofare, inventore dell’ostrica antifurto e ristoratore di successo? Léa trova una scatola e una perla che ovviamente non erano destinate a sua moglie. È una storia oscura di adulterio? O potrebbe essere legato al misterioso nuovo progetto di Henri Monin? A seguire, l’episodio 5×04 intitolato Il giuramento di Ippocrate: Come ha fatto Quentin Brunel, uno studente di medicina del ...

