Stato di emergenza: la Camera proroga la scadenza dal 22 febbraio al 31 marzo. Costa ed Abrignani: "Poi basta proroghe…" (Di giovedì 17 febbraio 2022) I dati, sempre più incoraggianti, lasciavano forse presagire 'qualcosa di più, ma a far tramontare rapidamente ogni speranza, quanto accaduto in questi ultimi giorni. Infatti, se nonostante i contagi stiano velocemente scemando, è stata ugualmente introdotta la misura che obbliga gli over 50 senza il super grenn pass a dover restare a casa (rinunciando addirittura allo stipendio) e questo, unitamente al crollo delle vaccinazioni, la dice lunga su quanto e come ormai il popolo italiano si ritiene logorato da questi anni di continue restrizioni ed 'imposizioni'. Stato di emergenza: la Camera ne ha prorogato la scaenza dal 22 febbraio al 31 marzo, con 452 Sì contro 53 No Invece nulla: oggi la Camera, attraverso il voto di fiducia, ha praticamente dato il via libera al ...

