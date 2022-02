Short track, l’Italia torna sul podio in staffetta dopo 20 anni. Che riscatto dopo la mancata qualificazione nel 2018! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti, Yuri Confortola e Pietro Sighel scrivono una pagina importante di storia e ottengono una strepitosa medaglia di bronzo nella staffetta maschile di Short track ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, riportando così l’Italia sul podio a cinque cerchi in questo format dopo 20 anni di attesa. Gli Azzurri, capaci in Finale A di approfittare della caduta della Cina beffando poi la squadra russa al photofinish (grazie alla spaccata di Sighel sul traguardo) nella sfida per il terzo posto, sono stati preceduti solamente dal Canada (oro) e dalla Corea del Sud (argento) sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium di Pechino. Si tratta di un risultato pesantissimo per il settore maschile dello Short ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti, Yuri Confortola e Pietro Sighel scrivono una pagina importante di storia e ottengono una strepitosa medaglia di bronzo nellamaschile diai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, riportando cosìsula cinque cerchi in questo format20di attesa. Gli Azzurri, capaci in Finale A di approfittare della caduta della Cina beffando poi la squadra russa al photofinish (grazie alla spaccata di Sighel sul traguardo) nella sfida per il terzo posto, sono stati preceduti solamente dal Canada (oro) e dalla Corea del Sud (argento) sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium di Pechino. Si tratta di un risultato pesantissimo per il settore maschile dello...

Advertising

ItaliaTeam_it : Liberi di sognare con #ItaliaTeam! ?????? Si comincia all’alba italiana con lo slalom speciale e si termina con lo sh… - Eurosport_IT : Argento nei 1500m femminili per soli 3 millesimi e 11 medaglie olimpiche in carriera... UNA LEGGENDA! ??????… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Arianna Fontana è medaglia di argento nello short track 1500 metri #ANSA - MessiPaola : RT @Ri_Ghetto: Crepo l’Italia oggi si porta a casa nello Short Track un argento per 3 millesimi e un bronzo per 9 millesimi AMIAMO VEDERE Q… - ilfoglio_it : Lo short track regala altre due medaglie all'Italia: argento per #AriannaFontana (fanno 11 medaglie in carriera, m… -