Serie B 2021 2022 | Lecce fermato dall’Alessandria | terzo pareggio di fila per entrambe

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilpareggia in casa dell’Alessandria e dice addio alla vetta della classifica della. I salentini, a lungo sotto nel punteggio, raddrizzano parzialmente le cose nel finale, ma con questo punto si portano soltanto a -1 dalla Cremonese che è la nuova capolista di questo campionato. Per i grigi piemontesi, invece, aggancio alla Spal in zona salvezza, con le due squadre che occupano l’ultima posizione utile per non giocare i playout e la prima che invece costringe alla post season. Si tratta delsegno X diperle squadre. Primo tempo senza troppe palle gol, due le occasioni per i salentini con Coda che calcia alto a inizio match e la successiva conclusione di Helgason che non trova lo specchio col tiro a giro. Vicino al gol ...