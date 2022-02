“Pensa che siamo scemi”, Barbara D’Urso in difficoltà davanti a tutti: cos’è successo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Durante la diretta di Pomeriggio Cinque dedicata al GF Vip 6, si è sentito chiaramente un commento da parte di un ospite: Barbara D’Urso è subito intervenuta a chiedere spiegazioni. Ecco cosa è successo. Manca ormai poco alla fine del GF Vip 6, e Pomeriggio Cinque ha deciso di dedicare la seconda metà del programma L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Durante la diretta di Pomeriggio Cinque dedicata al GF Vip 6, si è sentito chiaramente un commento da parte di un ospite:è subito intervenuta a chiedere spiegazioni. Ecco cosa è. Manca ormai poco alla fine del GF Vip 6, e Pomeriggio Cinque ha deciso di dedicare la seconda metà del programma L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Mov5Stelle : Apprendiamo dalla sua intervista al Corriere, che il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti è contrario al… - lastknight : Ma tu pensa: qualcuno sta scoprendo che la transizione ecologica NON è a costo zero. - Pontifex_it : Le beatitudini dichiarano che è beato, cioè felice, chi è povero, chi manca di tante cose. Questa povertà è anche u… - targa_rtarga53 : RT @EugenioCardi: 'Prima o poi moriremo tutti, tanto vale...' Pensa te che ragionamento...?? - dattilomonica73 : @GiorgiaMeloni @PSenaldi Chi pensa che il greenpass oggi serva per i motivi sanitari, dimostra di essere ignorante… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensa che Buono fruttifero postale in lire, quanto vale oggi? Ecco come scoprirlo Ebbene, a fornire una risposta in tal senso ci pensa la Cassa Depositi e Prestiti che mette a disposizione un apposito calcolatore grazie al quale è possibile, appunto, conoscere il valore del ...

Intel Arc, il mistero si infittisce: alcune schede supportano addirittura cinque display Mentre Intel pensa al posticipo delle GPU Arc , il portale Phoronix ha scoperto una feature hardware ... che spiega " DG2 supporta un quinto output display , a cui l'hardware fa riferimento con il nome "...

Covid: un italiano su due pensa che ormai il peggio sia passato RagusaOggi Overwatch 2, un nuovo personaggio cambia per sempre il gioco Overwatch 2 è certamente uno dei giochi più attesi che si cono, soprattutto se si pensa che ancora non è stato davvero annunciato. Quella di Overwatch è senza dubbio una delle IP più importanti e ...

Drusilla Foer e le assurde critiche dopo le lacrime per il «marito» Lo dimostrano le signore che hanno insultato Emanuele Valenti al supermercato pensando che fosse in tutto e per tutto uguale a Donato Sarratore, il suo personaggio nell'Amica Geniale, ma anche i ...

Ebbene, a fornire una risposta in tal senso cila Cassa Depositi e Prestitimette a disposizione un apposito calcolatore grazie al quale è possibile, appunto, conoscere il valore del ...Mentre Intelal posticipo delle GPU Arc , il portale Phoronix ha scoperto una feature hardware ...spiega " DG2 supporta un quinto output display , a cui l'hardware fa riferimento con il nome "...Overwatch 2 è certamente uno dei giochi più attesi che si cono, soprattutto se si pensa che ancora non è stato davvero annunciato. Quella di Overwatch è senza dubbio una delle IP più importanti e ...Lo dimostrano le signore che hanno insultato Emanuele Valenti al supermercato pensando che fosse in tutto e per tutto uguale a Donato Sarratore, il suo personaggio nell'Amica Geniale, ma anche i ...