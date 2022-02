Non ci libereremo mai del telemarketing (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - selvaggio. La dichiarazione di resa è del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, il quale, nel corso di una audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori, ha ammesso che "nonostante il contributo positivo offerto dalla legge sul registro delle opposizioni, il sistema nel suo complesso non riesce ancora a contrastare del tutto il telemarketing selvaggio, che resta un fenomeno endemico per diffusione e radicamento nelle strutture economico-sociali, non solo italiane". Il fenomeno - ha ricordato il Garante - è assurto "a simbolo dell'invadenza del mercato nella vita privata individuale e dunque, per converso, della privacy come difesa di uno spazio esistenziale intangibile e sottratto alle ingerenze esterne. La sua persistenza non si può, naturalmente, spiegare solo in base a un determinato ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - selvaggio. La dichiarazione di resa è del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, il quale, nel corso di una audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori, ha ammesso che "nonostante il contributo positivo offerto dalla legge sul registro delle opposizioni, il sistema nel suo complesso non riesce ancora a contrastare del tutto ilselvaggio, che resta un fenomeno endemico per diffusione e radicamento nelle strutture economico-sociali, non solo italiane". Il fenomeno - ha ricordato il Garante - è assurto "a simbolo dell'invadenza del mercato nella vita privata individuale e dunque, per converso, della privacy come difesa di uno spazio esistenziale intangibile e sottratto alle ingerenze esterne. La sua persistenza non si può, naturalmente, spiegare solo in base a un determinato ...

