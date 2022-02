Nokia G11 G21 | i nuovi smartphone che durano tre giorni

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pensati per durare più a lungoG11 e G21 combattono l’ansia da batteria scarica e garantiscono il doppio degli aggiornamenti di sicurezza. Vediamoli insieme HMD Global, la casa dei telefoni, annuncia una coppia didella serie G,G11 eG21. I telefonisono famosi per la durata della batteria, e questiAndroid non fanno eccezione: garantiscono infatti un’impressionante durata di tree la nuova modalità Super Battery Saver, così come molteplici aggiornamenti di sicurezza. “Continuiamo a spingere i confini nel segmento mid-range fornendo una tecnologia accessibile, sicura e competitiva. Sono lieto di svelare duemodelli della ...

è il nuovo smartphone economico della gamma G che garantisce una lunga autonomia e prestazioni interessanti: finalmente HMD Global lo ha ufficializzato in Italia . Il dettaglio tecnico ...G21 esono i nuovi smartphone entry - level di HMD Global con Unisoc T606, display da 6.5 pollici a 90Hz e batteria da 5050 mAh. E grazie ad Android 12 sono anche più sicuri e prestanti. Presto in ...HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia una coppia di nuovi smartphone della serie G, Nokia G11 e Nokia G21. I telefoni Nokia sono famosi per la durata della batteria, e questi nuovi ...Assieme agli smartphone Nokia G11 e G21, di cui vi abbiamo parlato proprio ieri, HMD Global ha presentato anche i nuovissimi auricolari Bluetooth Nokia Go Earbuds 2+ ed Earbuds 2 Pro. Nokia Go Earbuds ...