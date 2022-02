Napoli, problemi al ginocchio per Osimhen: l’attaccante salta l’allenamento (Di mercoledì 16 febbraio 2022) . Emergenza Napoli alla vigilia del match di andata dei play-off di Europa League contro il Barcellona. Victor Osimhen non ha svolto gli allenamenti quotidiani; l’attaccante, infatti, “è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro”. problemi anche per altri quattro giocatori: Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo, Lozano ha fatto terapie e palestra, Lobotka e Politano hanno svolto terapie. Per il resto del gruppo seduta mattutina al Konami Training Center. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) . Emergenzaalla vigilia del match di andata dei play-off di Europa League contro il Barcellona. Victornon ha svolto gli allenamenti quotidiani;, infatti, “è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico aldestro”.anche per altri quattro giocatori: Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo, Lozano ha fatto terapie e palestra, Lobotka e Politano hanno svolto terapie. Per il resto del gruppo seduta mattutina al Konami Training Center. SportFace.

