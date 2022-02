Napoli, Cassano: “Lobotka mi sta impressionando, è il cervello della squadra” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ai microfoni della Bobo TV, l’ex calciatore di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche del Napoli e di alcuni dei suoi calciatori fondamentali. “Chi mi sta impressionando è Lobotka, oggi toglierlo non lo so che benefici possa dare al Napoli. Anguissa finché non si è fatto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ai microfoniBobo TV, l’ex calciatore di Roma e Real Madrid, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche dele di alcuni dei suoi calciatori fondamentali. “Chi mi sta, oggi toglierlo non lo so che benefici possa dare al. Anguissa finché non si è fatto L'articolo

Advertising

puntomagazine : Munizioni e droga in stabile di Cassano a Napoli - #polizia #news #Napoli - Synco33 : RT @Szobosalvs: 'Lele oh.. Lele ascolt amme Io l'albergo di Firenze l'ho visto, è na fortezza, i giocatori del Napoli sono serenissimi e st… - mannax1897 : RT @Szobosalvs: 'Lele oh.. Lele ascolt amme Io l'albergo di Firenze l'ho visto, è na fortezza, i giocatori del Napoli sono serenissimi e st… - traplord777 : si si sono d'accordo lele, figurati se simeone fa tripletta al napoli #Cassano - C___Jimmy : RT @AndreaC_1998_: 'Mertens è un giocatore normalissimo e ve lo dico 17/06/2013 che non fa più di 8 partite nel Napoli, da titolare' Eziol… -