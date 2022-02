Mosca resta una minaccia. L’agenda del vertice Nato della difesa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È tutto pronto per i due giorni della ministeriale difesa della Nato, che si svolgerà nel formato del North Atlantic Council (Nac) il 16 e il 17 febbraio al quartier generale dell’Alleanza a Bruxelles. L’incontro è stato organizzato per discutere della situazione che si sta sviluppando intorno ai confini ucraini, e in generale sulla rinnovata aggressività dimostrata da Mosca. L’evento avverrà in presenza e sarà presieduto dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che in previsione del vertice ha dichiarato: “La Russia ha ammassato una forza da combattimento intorno all’Ucraina senza precedenti dai tempi della Guerra fredda”. Tuttavia, Stoltenberg ha voluto mandare un segnale di apertura al dialogo al ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È tutto pronto per i due giorniministeriale, che si svolgerà nel formato del North Atlantic Council (Nac) il 16 e il 17 febbraio al quartier generale dell’Alleanza a Bruxelles. L’incontro è stato organizzato per discuteresituazione che si sta sviluppando intorno ai confini ucraini, e in generale sulla rinnovata aggressività dimostrata da. L’evento avverrà in presenza e sarà presieduto dal segretario generale, Jens Stoltenberg, che in previsione delha dichiarato: “La Russia ha ammassato una forza da combattimento intorno all’Ucraina senza precedenti dai tempiGuerra fredda”. Tuttavia, Stoltenberg ha voluto mandare un segnale di apertura al dialogo al ...

