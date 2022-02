Mille accademici scrivono a Draghi contro il green pass (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il presidente del consiglio Mario DraghiROMA – Più di Mille tra professori, ricercatori, tecnici di atenei e di enti di ricerca, hanno firmato una lettera indirizzata a Mario Draghi criticando il green pass e l’obbligo vaccinale per gli over 50, ritenendo le misure “prive di basi scientifiche”. Sul tema interviene anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “Il sistema discriminatorio e sanzionatorio messo in piedi dal Governo – scrive – è il più duro del mondo, eppure i numeri di contagi e di decessi in Italia sono tra i peggiori, a dimostrazione che la gestione di Speranza è stata fallimentare sotto tutti i punti di vista. Questo accade quando si sostituiscono la scienza e la razionalità con l’idolatria e l’ideologia: l’Esecutivo ha eretto degli idoli e pretende che tutti gli italiani li ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il presidente del consiglio MarioROMA – Più ditra professori, ricercatori, tecnici di atenei e di enti di ricerca, hanno firmato una lettera indirizzata a Mariocriticando ile l’obbligo vaccinale per gli over 50, ritenendo le misure “prive di basi scientifiche”. Sul tema interviene anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “Il sistema discriminatorio e sanzionatorio messo in piedi dal Governo – scrive – è il più duro del mondo, eppure i numeri di contagi e di decessi in Italia sono tra i peggiori, a dimostrazione che la gestione di Speranza è stata fallimentare sotto tutti i punti di vista. Questo accade quando si sostituiscono la scienza e la razionalità con l’idolatria e l’ideologia: l’Esecutivo ha eretto degli idoli e pretende che tutti gli italiani li ...

