Meteo, dopo la neve sboccia la primavera: le previsioni di giovedì 17 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) dopo la neve di lunedì i prossimi giorni saranno all’insegna delle temperature primaverili. In Pianura Padana tra giovedì e venerdì torneranno massime sui 15 gradi, con punte al nord-ovest di 20 gradi. Al Centro Sud picchi di 20 gradi tra Toscana e Lazio, Firenze e Roma incluse. Viene confermato quindi il ribaltone Meteo che porterà ad una forte anomalia termica tanto fa dar sembrare di essere in aprile. In sintesi, ci attendono giornate in prevalenza soleggiate fino al weekend, un po' di nuvolosità insisterà solo all'estremo Sud con locali rovesci. Altrove la protagonista sarà l’alta pressione che coivolgerà non solo sull’Italia ma tutta l’Europa occidentale Le previsionio di giovedì 17 febbraio Al Nord nuvolosità irregolare in montagna, Liguria e Friuli Venezia ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 febbraio 2022)ladi lunedì i prossimi giorni saranno all’insegna delle temperature primaverili. In Pianura Padana trae venerdì torneranno massime sui 15 gradi, con punte al nord-ovest di 20 gradi. Al Centro Sud picchi di 20 gradi tra Toscana e Lazio, Firenze e Roma incluse. Viene confermato quindi il ribaltoneche porterà ad una forte anomalia termica tanto fa dar sembrare di essere in aprile. In sintesi, ci attendono giornate in prevalenza soleggiate fino al weekend, un po' di nuvolosità insisterà solo all'estremo Sud con locali rovesci. Altrove la protagonista sarà l’alta pressione che coivolgerà non solo sull’Italia ma tutta l’Europa occidentale Leo di17Al Nord nuvolosità irregolare in montagna, Liguria e Friuli Venezia ...

