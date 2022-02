L’Inter Primavera perde ancora | 3 a 1 per la Fiorentina

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sconfitta percontro laNuova battuta d’arresto perche nella diciannovesima giornata del campionato di categoria si arrende per 3 a 1 alladopo essere passata in vantaggio con Valentin Carboni. Nerazzurri in vantaggio al minuto diciotto con la prima rete in campionato di Valentin Carboni, il classe 2005 approfitta dell’errore di Gentile e fulmina Antonov con un mancino sotto la traversa. La reazione dei padroni di casa è pressoché immediata con Egharevba, il centrocampista viola pareggia i conti al 24? con un diagonale da dentro l’area. Si va al riposo con il punteggio in parità. La ripresa si apre con il sorpasso della: gran tiro di David che finisce all’incrocio dei pali. ...