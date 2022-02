La Consulta dice sì a 4 referendum sulla Giustizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dichiarati ammissibili i quesiti sull’incandidabilità, le misure cautelari, la separazione delle carriere dei magistrati e l’eliminazione delle firme per il Csm Leggi su lastampa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dichiarati ammissibili i quesiti sull’incandidabilità, le misure cautelari, la separazione delle carriere dei magistrati e l’eliminazione delle firme per il Csm

Advertising

SimoneAlliva : La Consulta dice no al #referendum sull'#eutanasia. Ma per chi spera nella legge sul #FineVita in #Parlamento, ec… - messveneto : La Consulta dice sì a 4 referendum sulla Giustizia: Dichiarati ammissibili i quesiti sull’incandidabilità, le misur… - LaStampa : La Consulta dice sì a 4 referendum sulla Giustizia - UBrignone : RT @tempoweb: Referendum sulla giustizia, la Consulta dice sì a 4 quesiti #consulta #referendum #giustizia #iltempoquotidiano https://t.co… - Dan_Libertario : Dice che ne parlano dopo lo spliff #Consulta #CannabisLegale #ReferendumCannabis -